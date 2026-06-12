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Il partito degli “scarafaggi” sfida Modi e attrae i giovani indiani

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il Cockroach Janta Party, noto anche come CJP, un acronimo che non si prende nemmeno la briga di fingere di non fare il verso al BJP del premier Narendra Modi

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