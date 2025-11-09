Offerte Sky
In Irlanda il reddito di base per gli artisti diventa permanente

Roberta Cavaglià
©Getty

Dopo tre anni di progetto pilota, dal 2026 la misura a sostegno dell’arte esce dalla fase sperimentale. Il programma ha avuto un costo netto di 72 milioni di euro ma ha generato oltre 100 milioni in benefici sociali ed economici, soprattutto in termini di benessere psicologico

