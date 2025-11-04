Offerte Sky
Non solo New York, le altre elezioni chiave per la sinistra americana

Luciana Grosso

Ispi
L’affluenza da record trasforma le elezioni newyorkesi in un test politico nazionale. La sfida non è tra democratici e repubblicani, ma tra due anime dello stesso campo: quella pragmatica di Cuomo e quella idealista di Mamdani. L’early vote rivela un elettorato più giovane e coinvolto. Gli esperti leggono i dati come segnali di una svolta generazionale. Il risultato dirà quale futuro immagina la sinistra americana

