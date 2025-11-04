Non solo New York, le altre elezioni chiave per la sinistra americana

L’affluenza da record trasforma le elezioni newyorkesi in un test politico nazionale. La sfida non è tra democratici e repubblicani, ma tra due anime dello stesso campo: quella pragmatica di Cuomo e quella idealista di Mamdani. L’early vote rivela un elettorato più giovane e coinvolto. Gli esperti leggono i dati come segnali di una svolta generazionale. Il risultato dirà quale futuro immagina la sinistra americana