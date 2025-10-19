Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Kosovo, tornano i sindaci serbi, ma con quali prospettive?

Ludovica Passeri

Con le amministrative del 12 ottobre la minoranza serba ha rotto il boicottaggio delle urne locali iniziato due anni fa, per protesta contro le politiche di Pristina. Una strategia che ha previsto anche le dimissioni in massa da molte istituzioni kosovare.  “La Lista Serba ha ottenuto una vittoria convincente nelle città a maggioranza serba, ma l'amara verità - spiega il giornalista serbo kosovaro Andrija Lazarević - è che la situazione sul campo è cambiata così tanto che è difficile rimediare"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ