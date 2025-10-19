Kosovo, tornano i sindaci serbi, ma con quali prospettive?

Con le amministrative del 12 ottobre la minoranza serba ha rotto il boicottaggio delle urne locali iniziato due anni fa, per protesta contro le politiche di Pristina. Una strategia che ha previsto anche le dimissioni in massa da molte istituzioni kosovare. “La Lista Serba ha ottenuto una vittoria convincente nelle città a maggioranza serba, ma l'amara verità - spiega il giornalista serbo kosovaro Andrija Lazarević - è che la situazione sul campo è cambiata così tanto che è difficile rimediare"