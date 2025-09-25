Perché il discorso di Xi all’Onu cambia lo scenario globale sul clima

Mentre l’Ue fatica a trovare un accordo, la Cina sorprende con un piano concreto per ridurre i gas serra del 7-10% entro il 2035. La misura, pur modesta in percentuale, vale più dell’intera riduzione europea e segna un cambio storico nella politica climatica di Pechino. Il leader cinese punta così a posizionare Pechino come leader ambientale mondiale, approfittando del vuoto lasciato dagli Stati Uniti e dalla stagnazione dell'Europa
