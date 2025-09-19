Free speech e censura: Trump ha un problema con il primo emendamento?

La ABC ha deciso di sospendere a tempo indefinito il programma di Jimmy Kimmel, colpevole di avere parlato dell'omicidio Kirk affermando che i trumpiani stanno "disperatamente cercando di far passare chi ha ucciso Charlie Kirk per qualcosa di diverso da uno di loro". La questione non è quanto sia accurata la dichiarazione del comico e presentatore. Ma che, per tutelare la memoria di uno strenuo difensore del free speech, Charlie Kirk, gli esponenti politici a lui più vicini stanno sopprimendo il free speech