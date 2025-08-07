Mondo
Come i minorenni stranieri stanno rallentando l'invecchiamento dell'Ue
I minori che non hanno la cittadinanza nel Paese dell’Unione europea in cui vivono sono il 9,6 %, una quota in costante aumento negli ultimi dieci anni. Conflitti e migrazioni per motivi economici i fattori che più incidono su questo dato. E in Italia la percentuale sale all’11,5 %
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi