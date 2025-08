Droni, dati e Ia: cosa rischiano i migranti con le frontiere digitali

L’Unione europea ha stanziato miliardi di euro per la digitalizzazione delle frontiere: telecamere, droni e satelliti per rallentare l’immigrazione illegale. Ma, secondo l’ong No Name Kitchen, sono strumenti adottati anche nei respingimenti informali e in alcuni casi di violenza della polizia ai danni di persone migranti. Ecco come è impiegata la tecnologia lungo le frontiere Ue