Stato di Palestina, come nasce l'appello degli ambasciatori a Meloni

Oltre 50 firmatari in 24 ore e migliaia di cittadini a sottoscrivere l'appello sulla piattaforma Change.org. La lettera aperta dei diplomatici non più in servizio alla presidente del Consiglio fa discutere. L'oggetto? Il riconoscimento dello Stato di Palestina. L'intervista di Sky TG24 all'ambasciatore Pasquale Ferrara, tra i promotori della richiesta