La lunga strada per riportare a casa i bambini rapiti dai russi

Per l'Ucraina sono quasi 20mila. Una ricerca di Yale ne stima fino a 35mila, ma il loro destino è un'incognita. Un'inchiesta del Guardian ne dà conto spiegando che molti "sono finiti in orfanotrofio". Che fine hanno fatto i bambini rapiti in Ucraina e quanto è difficile riportarli dalle loro famiglie