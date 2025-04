Il romanziere americano ha ambientato molti dei suoi thriller in Vaticano: "L'elezione di un nuovo Papa è un momento pieno di dramma e mistero, in cui i cardinali si trovano a fare i conti con un groviglio di emozioni umane". Chi è il personaggio più interessante dal punto di vista narrativo? Il bestsellerista non ha dubbi: "Il cardinale filippino Tagle sarebbe un protagonista affascinante"