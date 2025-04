Un nuovo pacchetto di sanzioni commerciali contro Mosca: il Regno Unito ha vietato l'esportazione in Russia dei controller di gioco, usati comunemente nelle console, al fine di impedirne l'utilizzo per pilotare i droni killer in Ucraina. L'obiettivo delle misure, infatti, è quello di impedire al Cremlino di accedere alla tecnologia britannica, inclusi i software usati nei settori della difesa e dell'energia, "mentre le sue forze armate continuano a colpire i civili a tre anni dall'invasione", come si legge in una nota del Foreign Office in cui viene annunciata tale decisione. "Putin pensava di poter usare i mercati britannici per potenziare il suo sforzo bellico, acquistando beni innocui e trasformandoli in strumenti di guerra, ma il Regno Unito sta agendo per fermare questo commercio", ha dichiarato il viceministro Stephen Doughty.