Settimana Santa, celebrazioni e impegni di Papa Francesco

Papa Francesco prosegue la sua convalescenza e si registrano miglioramenti per quanto riguarda il quadro motorio e respiratorio, mentre il quadro clinico resta stazionario. Anche dall'auscultazione dei polmoni i miglioramenti sono presenti, così come nelle analisi del sangue, i cui valori restano stabili. Per l'ossigenazione, la buona notizia è l'uso ridotto dei naselli, con alti flussi utilizzati solo in modo "residuale e a fini terapeutici".

La Messa della domenica delle Palme

La celebrazione in piazza San Pietro è stata presieduta dal cardinale Leonardo Sandri, su delega del Papa, che ha letto durante la funzione l'omelia di Bergoglio. Poi, a sorpresa, al termine della Messa è comparso il Papa che ha brevemente salutato i tanti fedeli dal microfono, per poi scendere tra la gente a stringere le mani ai tanti presenti.

La sua presenza alla Settimana Santa

Non si hanno informazioni certe sulla sua presenza o meno alle celebrazioni pasquali. A maggior ragione, però, dopo il suo arrivo a San Pietro per la domenica delle Palme, si accendono le speranze di qualche altra sorpresa durante le celbrazioni della settimana Santa, ma la decisione di una sua possibile presenza dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche e dalla valutazione momento per momento.