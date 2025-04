Germania, tre persone trovate morte: caccia all'uomo

Diffuso dalla polizia un appello a non dare passaggi agli autostoppisti nella zona. Il villaggio teatro del triplice omicidio è stato completamente isolato dalle forze dell'ordine. Anche ai rappresentanti dei media non è consentito l'ingresso in città

Tre persone sono state trovate morte in un’abitazione di Weitefeld, nella Renania-Palatinato, in Germania. La polizia sta cercando il responsabile, o i responsabili, che sarebbero in fuga. Un portavoce della polizia ha detto all'agenzia di stampa tedesca Dpa di aver diffuso un appello a non dare passaggi agli autostoppisti nella zona. Il triplice omicidio sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino in un comprensorio residenziale. Il villaggio di Weitefeld è stato completamente isolato dagli agenti di polizia. Anche ai rappresentanti dei media non è consentito l'ingresso in città. La polizia è sul posto con ingenti forze.