Dietro ai dazi di Trump: l’equilibrio precario del presidente Usa

Per la prima volta dal 1992, la contea di Escambia in Alabama ha votato dem. La tregua a Gaza si è sgretolata e pure la pace in Ucraina richiede negoziati più complicati del previsto. Soprattutto, la fiducia degli americani in Trump è in calo. Ma allora perché il presidente ha scelto la via delle tariffe, nonostante il parere contrario di quasi tutti gli economisti, preoccupando i mercati e irritando i partner commerciali?