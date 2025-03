Conor McGregor candidato alle elezioni presidenziali in Irlanda

Conor McGregor, campione di arti marziali miste (MMA), ha annunciato la sua candidatura alla presidenza dell'Irlanda per le elezioni di fine anno. L'ex combattente UFC, noto per le sue posizioni controverse e il suo avvicinamento agli ambienti dell'estrema destra irlandese, ha dichiarato sui social media di voler opporsi al nuovo accordo europeo sulla migrazione. "Chi altro si opporrà al governo e a questa legge? - ha scritto su Instagram - Qualsiasi altro candidato non sarà una vera opposizione. Io lo sarò!" L'annuncio arriva pochi giorni dopo il suo incontro con Donald Trump alla Casa Bianca durante le celebrazioni del St. Patrick’s Day, in cui ha ribadito la sua posizione contro l'immigrazione, suscitando polemiche in Irlanda.

Il post

Il 36enne ex campione UFC dei pesi leggeri e piuma ha dichiarato di voler opporsi con fermezza al nuovo accordo europeo sulla migrazione, che mira a distribuire in modo più equo la gestione delle richieste di asilo tra i paesi membri. "Chi altro si opporrà al governo e a questa legge?", ha scritto McGregor, accompagnando il post con una foto in cui tiene in braccio uno dei suoi figli. "Io lo farò". Ha aggiunto di voler sottoporre la questione direttamente al popolo, attraverso un referendum. "Anche se mi oppongo fortemente a questo accordo, non sta a me né ai governi decidere", ha spiegato. "La decisione spetta al popolo. Questa è la democrazia, ed è il futuro del Paese con me come presidente". Il suo annuncio arriva a pochi giorni dal suo incontro con Donald Trump alla Casa Bianca, durante il quale McGregor aveva già espresso il suo parere sulle migrazioni. Il giorno di San Patrizio, infatti, aveva accusato il governo irlandese di aver lasciato le zone rurali "invase dagli immigrati", mettendo in guardia contro il rischio di una "perdita dell'irlandesità" a causa dell'inazione delle autorità locali. "È tempo che l'America sappia cosa sta succedendo in Irlanda", aveva detto McGregor. "Bisogna affrontare i problemi e sono qui per sottolinearli". In risposta, il primo ministro irlandese Micheál Martin aveva condannato i commenti del lottatore, sottolineando in un post su X che le sue parole "non riflettono lo spirito di San Patrizio", che invece è basato su comunità, umanità, amicizia e fratellanza.