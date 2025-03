Auto investe i passanti a Londra, morta una donna. Escluso terrorismo

Un 26enne, che era al volante guida del veicolo, è stato arrestato per guida pericolosa. Stando alle prime informazioni della polizia non si tratterebbe di un attacco terroristico. L'incidente è avvenuto nel cuore della città, nei pressi del Kings College

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente avvenuto a Londra. Un van ha investito alcuni passanti nel cuore della città britannica, lungo lo Strand, nei pressi del Kings College, provocando la morte di almeno una donna di 20 anni e il ferimento di altre persone, secondo quanto riferisce la Bbc. Stando alle prime informazioni della polizia, un 26enne, che era al volante guida del veicolo, è stato arrestato per guida pericolosa: la Bbc ipotizza un azzardo stradale o che il guidatore fosse sotto l'effetto di sostanze. Per questo motivo gli investigatori per il momento escludono l'attacco terroristico.

La dinamica

Testimoni interpellati dai media britannici hanno affermato che il furgone è sbandato all'improvviso e non è sembrato scagliarsi sui passanti in modo intenzionale. I feriti sono tre: uno ha subito lesioni lievi e non è stato ricoverato, altri due sono in ospedale e uno di loro è gravissimo.