Cene trumpiane, gli inviti da 1 milione di dollari del presidente Usa

L'ambiente è quello di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Il cibo - non ne dubitiamo - certamente squisito. E l'ospite d'onore il più importante di tutti: Donald Trump. Secondo la rivista Wired, il presidente avrebbe invitato pochi danarosi offerenti ad alcuni banchetti serali in sua compagnia, occasione - per i lobbisti che acquistassero il biglietto d'élite da 5 milioni di dollari - anche per parlare d'affari, a tu per tu, con il tycoon