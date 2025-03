Romania, sei arresti per tentato colpo di Stato contro il governo

Stavano architettando un colpo di Stato in Romania per allestire un governo di fedelissimi del Cremlino: è questa la principale accusa rivolta a un gruppo politico di sei persone, arrestate ieri in seguito a un’indagine dell’Agenzia rumena contro la criminalità organizzata. I sei sono colpevoli, secondo l’accusa, di aver formato un gruppo criminale, inizialmente creato nel 2023 e con solidi legami con Mosca. La polizia ha detto che il gruppo è stato formato per minare la “sovranità e l'indipendenza” dello Stato rumeno, “compromettendo politicamente la capacità di difesa del Paese”.