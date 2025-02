Usa, Trump proclama l'inglese lingua ufficiale per coesione nazionale

L'ordine esecutivo annullerà la direttiva emanata dall'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, che imponeva alle agenzie federali e alle entità che ricevono finanziamenti federali, di fornire alternative per chi non parla inglese

Il presidente americano Donald Trump emetterà un nuovo ordine esecutivo con cui decreterà che, l'inglese è la lingua ufficiale degli Stati Uniti. Lo rende noto la Casa Bianca sottolineando che la decisione di Trump mira a creare ''coesione'' in un Paese storicamente caratterizzato da immigrazioni da tutte le parti del mondo. Gli Stati Uniti non hanno mai avuto una lingua ufficiale a livello federale, per questo la decisione di Trump ne implicherebbe una per la prima volta. “È da tempo che l'inglese viene riconosciuto come lingua ufficiale degli Stati Uniti”, si legge nel documento della Casa Bianca, in cui l'ordine esecutivo di Trump afferma che “Una lingua comune favorisce la coesione nazionale”.