Atleta uccisa in Kenya, scomparso marito sospettato di averla uccisa

Ibrahim Rotich, marito della campionessa keniana di atletica Agnes Tirop, del cui omicidio è il principale accusato, è scomparso. Era in libertà provvisoria su cauzione, regime a cui era sottoposto in attesa del processo. Come riporta il quotidiano Daily Nation , Rotich avrebbe dovuto comparire ieri in tribunale a Eldoret, città del Kenya nord occidentale.

La campionessa di mezzofondo era stata uccisa nel 2021

La campionessa keniana di atletica Agnes Tirop era stata accoltellata a morte nell'ottobre 2021, a 25 anni, pochi giorni dopo aver battuto il record del mondo dei 10mila metri in Germania. Il quarantacinquenne Rotich da allora, pur non confessando l'omicidio, appariva come primo ed unico sospettato, è rimasto in custodia per due anni, prima di essere rilasciato con l'obbligo di rimanere all'interno della sua contea. Essendosi reso irrintracciabile, la libertà provvisoria così come la cauzione decadono, ma la famiglia ed il suo avvocato temono per la sua sorte.