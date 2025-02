Coppia viaggia in aereo da Australia a Doha vicino a cadavere di donna

Il racconto della coppia e le scuse

"Hanno cercato di portarla a una business class, ma era una signora dalla corporatura importante e non riuscivano a farla passare attraverso il corridoio", ha raccontato l'uomo, Mitchell Ring, alla televisione australiana Nine News. "Sembravano un po' frustrati, poi mi hanno guardato e hanno visto che c'erano posti disponibili accanto a me". Secondo Ring, lo hanno fatto aspettare accanto al cadavere anche dopo l'atterraggio. "Il personale dell'ambulanza e la polizia sono entrati e hanno iniziato a rimuovere le coperte dalla signora", ha detto. "Non è stato piacevole". Ring e sua moglie, Jennifer Colin, sono rimasti seduti per circa quattro ore accanto al corpo anche se c'erano altri posti disponibili.

Le scuse

Qatar Airways si è scusata in una dichiarazione alla stampa australiana "per qualsiasi inconveniente o angoscia che questo incidente possa aver causato o causare".