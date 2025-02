Trump ordina ritiro Usa da Consiglio Onu per diritti umani

Il presidente ha firmato nello Studio ovale un ordine esecutivo per ritirare gli Usa dal consiglio Onu per i diritti umani e bloccare i fondi all’Unrwa. Il tycoon ha poi ufficializzato un altro documento per re-imporre la massima pressione sull’Iran. “Ho lasciato ordine di annientare Teheran se mi uccide”. Pi afferma che “i palestinesi adorerebbero lasciare Gaza”. Mentre sulla questione dazi prende tempo: “Non ho fretta di parlare con Xi” ascolta articolo

Donald Trump ha firmato nello Studio ovale della Casa Bianca un ordine esecutivo per ritirare gli Usa dal consiglio Onu per i diritti umani e bloccare i fondi all'Unrwa. Con questa mossa il tycoon fa uscire il suo Paese da una serie di organismi delle Nazioni Unite, tra cui il Consiglio per i diritti umani (Unhrc, da non confondere con l'Unhcr) e la principale agenzia di soccorso delle Nazioni Unite per i palestinesi (Unrwa), disponendo una revisione ampia dei finanziamenti statunitensi per l'Onu. Ordinato anche l'esame del coinvolgimento Usa nell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco).

Trump: “Ho lasciato ordine di annientare Iran se mi uccide” Il presidente degli Stati Uniti ha anche firmato un ordine esecutivo per re-imporre la massima pressione sull'Iran. "È molto duro sull'Iran", ha spiegato, dicendosi "combattuto" sulla firma. "Spero che non dovremo usarlo molto", "non sono contento di farlo", ha aggiunto. Poi ha ammonito di aver lasciato degli "ordini" secondo cui se l'Iran lo assassinerà "sarà annientato”. Vedi anche Il Medioriente secondo Trump

Le parole di Trump su Gaza e Cina Trump ha poi detto, parlando dallo Studio ovale, che i palestinesi "adorerebbero" lasciare la loro patria assediata a Gaza e vivere altrove se ne avessero la possibilità. "Adorerebbero lasciare Gaza", ha detto ai giornalisti. "Penso che ne sarebbero entusiasti", ha aggiunto. "Penso che sia meglio ricostruire Gaza - ha detto - piuttosto che tornino" in quello che ha definito nuovamente "un sito di demolizione". Trump ha aggiunto che vari Paesi arabi vogliono vedere la pace e sono pronti a finanziare la ricostruzione di Gaza per farlo diventare "un posto bello e sicuro". I palestinesi, ha osservato, "non hanno alcuna alternativa" se non quella di lasciare Gaza. Sulla questione dazi ha solo detto di non avere "fretta" di parlare col presidente cinese Xi Jinping. "Gli parlerò al momento opportuno", ha aggiunto. Le mosse su transgender e carcerati Donald Trump ha detto nello Studio ovale che manderà i cittadini americani condannati per i crimini peggiori in Salvador o altri Paesi, se legale. Intanto i media Usa riferiscono che il presidente sarebbe pronto a firmare un ordine esecutivo che vieterà alle ragazze e alle donne transgender di partecipare a eventi sportivi femminili nelle scuole e nei college, come promesso in campagna elettorale. Vedi anche La Cina risponde a Trump, dazi al 15% su carbone e gas Usa