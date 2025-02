Sudan, paramilitari bombardano mercato: almeno 40 morti

Da aprile 2023, le RSF paramilitari sono in guerra con l'esercito regolare, in un conflitto brutale che ha ucciso decine di migliaia di persone e ha causato oltre 12 milioni di profughi

Un bombardamento dei paramilitari sudanesi delle Rapid Support Forces (RSF) su un mercato a Omdurman, parte della grande Khartoum, ha ucciso 40 persone. Lo ha riferito una fonte medica all'AFP. La fonte dell'ospedale Al-Nao ha affermato che i feriti "vengono ancora trasportati in ospedale". Da aprile 2023, le RSF paramilitari sono in guerra con l'esercito regolare, in un conflitto brutale che ha ucciso decine di migliaia di persone e ha causato oltre 12 milioni di profughi. Dopo mesi di apparente stallo nella capitale, questo mese l'esercito ha lanciato un'offensiva e ha rivendicato basi chiave, tra cui il quartier generale di Khartoum. Le RSF sono state cacciate da molte delle loro roccaforti e sempre più nella periferia della capitale. Testimoni oculari dell'attacco di oggi hanno detto all'AFP che i bombardamenti di artiglieria provenivano da Omdurman occidentale, dove l'RSF mantiene il controllo. Ieri il comandante dell'RSF Mohamed Hamdan Daglo ha giurato di espellere l'esercito dalla capitale.