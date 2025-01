Usa, per Trump Microsoft starebbe trattando l'acquisto di TikTok

Microsoft è in trattative per acquistare TikTok. Lo ha confermato Donald Trump ai giornalisti in viaggio con lui, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Nei giorni scorsi era trapelato che Microsoft e Oracle fossero tra società le papabili per rilevare TikTok, per il quale il presidente aveva fatto sapere di aspettarsi diverse offerte.

Ordine esecutivo per posticipare l'applicazione dello stop

Trump aveva anche detto di essere intenzionato a prendere una decisione sul futuro dell'app entro i prossimi 30giorni. TikTok che conta circa 170 milioni di utenti americani, è stata brevemente rimossa dalla Rete poco prima che entrasse in vigore, il 19 gennaio, una legge che obbliga ByteDance avenderla per motivi di sicurezza nazionale. Trump, dopo essere entrato in carica il 20 gennaio, ha firmato un ordine esecutivo per ritardare di 75 giorni l'applicazione della legge, emanata dopo che i funzionari statunitensi avevano messo in guardia dal rischio che i dati degli americani venissero utilizzati in modo improprio da ByteDance.

Vietato "l'estremismo di genere" nell'esercito

Trump ha anche firmato un ordine esecutivo per vietare "l'estremismo di genere" nell'esercito, in breve per impedire alle persone transgender di farne parte. "Per garantire di avere la forza di combattimento più letale al mondo, libereremo il nostro esercito dall'ideologia transgender", ha detto il presidente americano ai legislatori repubblicani riuniti in Florida. Un consulente ha descritto il disegno di legge come "l'eliminazione dell'estremismo di genere" nell'esercito e ha aggiunto che Trump aveva emesso un altro ordine esecutivo per rimuovere le politiche di reclutamento che incoraggiavano la diversità nell'esercito. Durante l'amministrazione del suo predecessore Joe Biden, alle persone transgender era stato consentito di prestare servizio nell'esercito. In campagna elettorale, Trump aveva promesso di limitare i diritti delle persone transgender negli Stati Uniti, avvertendo in particolare che avrebbe posto fine "dal primo giorno" e con un "semplice colpo di penna" a ciò che aveva lo chiamavano "delirio transgender".

In vista costruzione di sistema di difesa missilistico "made in Usa"

"Firmerò quattro decreti esecutivi" a breve e fra questi c'è l'ordine per la "costruzione di un sistema di difesa missilistico che sarà tutto 'made in America'", ha poi aggiunto, annunciando la firma delle misure nelle prossime ore. "Non c'è nulla che non possiamo fare. L'importante è che il partito repubblicano resti unito, e spero che lo resterà".