18enne caduta dal balcone a Malta, si indaga per violenza domestica

La giovane si trovava in vacanza in compagnia del fidanzato, è finita giù da una finestra del quarto piano. L'episodio si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì scorso

La polizia maltese ipotizza il reato di violenza domestica dopo la caduta dal balcone di un albergo della 18enne Claudia Chessa. Lo scrivono i media maltesi sottolineando che al momento non si esclude comunque alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario o di una caduta accidentale per uso di droga. La giovane era in vacanza con il fidanzato, un 28enne, che è stato interrogato dalla polizia e che è stato ascoltato in Tribunale, dove è stato multato per abuso di stupefacenti. L'uomo è stato lasciato libero di rientrare in Italia e di tornare ad Arzachena, il paese sardo dove viveva anche Chessa.