Chi è Kimbal Musk, il fratello di Elon imprenditore della ristorazione

Il cappello da cowboy sempre in testa (anche all'ingresso di Palazzo Chigi), Kimbal Musk è un imprenditore e ristoratore canadese-statunitense in prima fila sul fronte del diritto al cibo e le pratiche agricole sostenibili.

Un anno meno di Elon Musk, il 53enne Kimbal è come lui figlio della ex modella canadese Maya (di lì la cittadinanza del Canada per discendenza) e di Errol Musk, ingegnere e pilota.

Kimbal è nato a Pretoria in Sudafrica nel 1973 e da teenager si è trasferito in Canada col fratello. Dopo aver frequentato la Queen's University in Canada, si è stabilito negli Usa insieme a Elon e lì ha fondato con lui la piattaforma software Zip2, venduta poi a Compaq nel 1999 per circa 307 milioni di dollari.

Diplomato al French Culinary Institute di New York, Kimbal si è poi dedicato alla ristorazione e alla sostenibilità alimentare fondando la catena di ristoranti The Kitchen, che promuove l'utilizzo di ingredienti freschi e provenienti da coltivazioni locali, poi Next Door Eatery, una catena di ristoranti più accessibili economicamente con un focus sulla comunità.

Sul fronte della filantropia ha co-fondato Big Green, un'organizzazione no-profit che installa orti scolastici ed è anche coinvolto in Square Roots, un programma che promuove l'agricoltura urbana attraverso sistemi di coltivazione indoor. Nel 2022 ha lanciato un'azienda che crea giochi di luce coi droni, Nova Sky Stories.

Kimbal, che nel 2010 si è rotto il collo sciando e ha rischiato di morire (l'incidente lo ha costretto su una sedia a rotelle per mesi), è anche un investitore in Tesla e SpaceX. Con Elon la relazione è stata punteggiata da disaccordi: la biografia di Walter Isaacson su Musk racconta un episodio particolarmente violento durante il periodo in cui collaboravano entrambi a Zip2 con Elon che, durante una lite, rimase con un pezzo di carne in mano.

Più di recente gli azionisti di Tesla hanno sollevato perplessità sulla presenza di Kimbel nel board a causa dei legami di parentela con Elon che potrebbero impedirgli una visione obiettiva del governo della società.