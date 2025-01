"Mi chiamo Musk, Elon Reeve di Musk Errol e Haldeman Maye. Ho 53 anni e sono l’uomo più seguito del mondo sulla piattaforma che io stesso ho comprato. Per primo ho iniziato a lanciare razzi che, se non esplodono, tornano a casa. Da qualche tempo mi accompagno a quel signore che ha vinto le elezioni in America e io oggi dico la mia su tutto. Io sono come le bestie, sento il tempo che viene. E questo è il mio tempo. Seguitemi, anche voi diverrete... Muskisti!".



Ok se facessimo M, ma su Musk, la serie potrebbe iniziare cosi.

Odiato, amato, ascoltato, temuto, è lui, l’uomo più ricco del mondo che ha cominciato con un Vic20 e punta dritto su Marte, il nuovo figlio del secolo? Visionario o dittatore? Genio o manipolatore dell’algoritmo? Uomo del futuro o pericoloso oligarca? Potente o troppo potente?

Le domande che il mondo si fa su di lui, alla vigilia di un giuramento alla Casa Bianca che sembra più suo che di Trump, sono tante. Le risposte, sono come i nomi di alcuni suoi figli, complicate, molto complicate.



