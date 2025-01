Allerta neve per tempesta negli Usa: stato di emergenza in 7 Stati

Finora, gli Stati che hanno dichiarato l'emergenza sono il Kansas - il più colpito - il Missouri, il Kentucky, la Virginia, la West Virginia, l'Arkansas e parte del New Jersey. Secondo gli esperti le temperature sono destinate a scendere nei prossimi giorni, in alcuni casi fino a -10 e -15 gradi centigradi per un periodo prolungato

Uffici e scuole chiuse

Circa 190.000 persone sono rimaste senza corrente elettrica negli Stati attraversati dalla tempesta. Nello Stato del Kansas le autorità invitano gli abitanti a non lasciare le proprie case. Kansas City , secondo i metereologi, è stata colpita dalla nevicata più abbondante degli ultimi 32 anni, con 30-40 cm di neve caduti finora. La tempesta si sposta verso est. Il sindaco di Filadelfia ha annuciato uffici governativi e scuole chiuse. Nello Stato della Pennsylvania le temperature scendono fino a -6 gradi. Per il Servizio di meteorologia nazionale, la neve e il nevischio dovrebbero continuare per tutta la giornata in gran parte del nord-est degli Stati Uniti.