Ecuador, bloccato in strada e rapito il calciatore Pedro Perlaza

In Ecuador non si hanno più notizie del calciatore Pedro Pablo Perlaza, bloccato e sequestrato domenica notte da un gruppo di uomini a bordo di un'auto assieme all'amico Juan Carlos Morales. Il rapimento è avvenuto in un quartiere della costa di Esmeraldas, una delle zone più pericolose del Paese, nel pieno della guerra governativa contro il narcotraffico. “Il caso è già nelle mani dell’Unità anti-sequestri ed estorsioni della polizia, che ha ricevuto una chiamata dalla famiglia di Perlaza”, hanno detto le autorità. Gli agenti hanno descritto il caso come una “presunta scomparsa involontaria”. Il 33enne terzino destro, che ha vestito in passato anche la maglia della Nazionale, aveva appena terminato la stagione con il Delfín de Manta, ma in precedenza aveva giocato per le migliori squadre del Paese, come il Barcelona e l’Independiente del Valle.