Violenze inaudite nei confronti delle donne in Bassa Sassonia, dove è polemica per il festival ‘Klaasohm’ dell’isola di Borkum, abituata a usanze sessiste e violente, come hanno testimoniato alcune donne in un servizio dell’emittente Ard sulla "tradizione" che si svolge il 5 dicembre. Alla televisione tedesca ARD - con il viso nascosto e la voce distorta - alcune donne hanno raccontato la loro esperienza. Ed è emerso che a Borkum - la più occidentale e la più estesa delle Isole Frisone Orientali - ogni 5 dicembre, si celebra la notte del Klaasohm, durante la quale un piccolo gruppo di uomini travestiti da bestie danno la caccia alle donne e le picchiano con enormi corni di mucca. Nel servizio - racconta Repubblica - una donna dell'isola ha denunciato in forma anonima attacchi aggressivi, mentre una troupe ha filmato come le donne che partecipavano al festival venivano trattenute per strada dai ‘cacciatori‘ e colpite sulle natiche con le corna di mucca.