Nevicata storica in Arabia Saudita: dune e cammelli imbiancati. VIDEO

Le immagini suggestive del deserto dell’Arabia Saudita imbiancato stanno facendo il giro del mondo. Martedì 12 novembrena una forte nevicata innescata da pioggia e grandine ha colto di sopresa la popolazione della regione di Al-Jawf, dove per la prima volta la neve è caduta sulle montagne solitamente secche e aride. Secondo The Weather Channel , la causa del maltempo potrebbe essere legata a un sistema di bassa pressione sul Mar Arabico, che ha portato aria umida che si è scontrata con l’estremo calore del deserto, scatenando forti tempeste.

Le immagini e i video pubblicati sui social sono diventati virali. “Al Jawf, in Arabia Saudita, si è trasformata in un paese delle meraviglie invernale dopo aver sperimentato la sua prima nevicata in assoluto, con temperature che raramente scendono a tali livelli – ha scritto un utente su X -. Il cambiamento climatico globale ci sta dando un chiaro avvertimento”. Un’altra persona ha scritto: “Le consuete dune di sabbia si sono trasformate in uno splendido paesaggio invernale” e ha ricordato che “anche se mozzafiato, le autorità meteorologiche saudite hanno consigliato ai residenti di prepararsi a nuove condizioni meteorologiche intense”.