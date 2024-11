Francia, Le Monde e altri giornali denunciano X: non paga i diritti

I quotidiani francesi denunciano X, il social di Elon Musk. Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, Les Echos hanno detto che la piattaforma usa i loro contenuti senza retribuzione, violando così le norme sui “diritti connessi” dell’Ue, ossia quelli riconosciuti non al creatore ma a soggetti terzi ad esso legati. L’azione giudiziaria congiunta ha coinvolto anche Télérama, Courrier International, Le Huffington Post, Malesherbes Publications e Le Nouvel Obs.

Cosa era successo

In passato, questi stessi giornali, insieme anche all'agenzia di stampa France Presse (Afp), avevano già querelato X e la sua filiale francese con l'accusa di non voler negoziare sui diritti connessi. A maggio i giudici parigini avevano dato ragione alle redazioni, ordinando a X di fornire, entro due mesi, una serie di dati commerciali per valutare gli introiti finanziari derivati dai contenuti on-line. La piattaforma però non si è mai adeguata alla decisione, ''dimostrando così la sua invariabile volontà di sottrarsi agli obblighi legali'', hanno raccontato i giornali spiegando le ragioni del nuovo procedimento giudiziario. I diritti connessi al diritto d'autore per le piattaforme digitali sono stati introdotti nel 2019 da una direttiva europea e consentono a giornali, magazine, o agenzie di stampa di ottenere un giusto compenso quando i loro contenuti vengono riutilizzati dai colossi del web.