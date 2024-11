Washington, arrestato uomo con pistola vicino a Capitol Hill

Un uomo che aveva con sé una pistola lanciarazzi e una torcia è stato fermato dalla polizia a Capitol Hill, a Washington (SPECIALE ELEZIONI USA), all'ingresso per i turisti. Lo riporta la Cnn citando la polizia della capitale americana che aveva una torcia e una pistola lanciarazzi. L'uomo stava effettuando i normali controlli di sicurezza e gli agenti hanno notato la pistola lanciarazzi e la torcia. La polizia ha trovato addosso all'uomo anche due contenitori che "puzzavano di benzina" e un taccuino che, ha detto, "voleva portare al Congresso".

Un arresto anche nel Michigan

Anche un uomo di 25 anni è stato arrestato nel Michigan con l'accusa di aver minacciato di commettere un attacco violento se l'ex presidente Donald Trump vincesse le elezioni. I procuratori affermano che Isaac Sissel, che comparirà per la prima volta in tribunale federale questo pomeriggio, ha inviato una minaccia al National Threat Operations Center dell'FBI in West Virginia.

"Porterò avanti un attacco contro la sporcizia cristiana conservatrice nel caso in cui Trump vinca le elezioni", ha scritto l'uomo. "Ho un ar15 rubato e un bersaglio che mi rifiuto di nominare, così posso continuare a farla franca con i miei piani. Senza una vittima specifica o la capacità di trovare il posto in cui ho nascosto la pistola, non c'è niente che l'Fbi possa fare finché non avrò completato l'attacco".