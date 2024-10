Il proprietario di X e Tesla ha incoraggiato il pubblico a guardare allo spazio come a un’opportunità di crescita per l’umanità e ha confermato il suo ambizioso obiettivo di inviare i primi razzi Starship su Marte nel 2026

“Gli alieni forse sono già qui tra noi, sono solo molto discreti”. Parola di Elon Musk. Il proprietario di X e Tesla, durante un evento pubblico in Pennsylvania a sostegno della campagna presidenziale di Donald Trump, ha esposto alcune sue convinzioni sulla possibile presenza sulla Terra degli extraterrestri. Ammette di non averne mai incontrati ma, sottolinea, questo potrebbe dipendere dal loro carattere estremamente “riservato”. Il magnate ha poi ironizzato sostenendo che, “anche se ci sono molti illegal aliens (immigrati illegali), non ho visto nessuno di verde con le antenne sulla testa. Vogliamo essere noi però gli alieni che esplorano altre galassie”. E ha poi concluso: “Se mai dovessi vedere qualcosa di simile, lo posterei su X immediatamente“.

La passione di Trump per Star Trek e Star Wars

L’evento, organizzato dal Pac “America First” per supportare Trump, è stato un mix tra discorsi politici e momenti di intrattenimento. In Pennsylvania, Musk ha incoraggiato il pubblico a guardare allo spazio come a un’opportunità di crescita per l’umanità e ha confermato il suo ambizioso obiettivo di inviare i primi razzi Starship su Marte nel 2026. A concludere il comizio il racconto del candidato repubblicano sulla propria passione infantile per Star Trek e Star Wars e l’augurio a “rendere reale questo glorioso futuro spaziale, creando meraviglie che ispirino e diano gioia, facendoti sentire felice di essere vivo quando ti svegli ogni mattina”.