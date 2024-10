Si tratta dell'aeroporto di Dunedin e la decisione sarebbe stata presa per limitare gli ingorghi e permettere a tutti di salutarsi senza creare danni alla collettività. L'amministratore delegato: "Si tratta più di persone che stanno a bighellonare. Venti secondi sono sufficienti per un abbraccio, tre minuti sono molto lunghi"

"Tempo massimo per gli abbracci tre minuti" e "Salutarsi è difficile, perciò fallo in fretta!" È quanto si legge sui cartelli posti all'esterno del terminal delle partenze all'aeroporto neozelandese di Dunedin. La nuova regola, che farebbe parte di uno sforzo più ampio per migliorare la sicurezza e mantenere il traffico scorrevole nella zona check-in, ha però suscitato pareri e reazioni discordanti.