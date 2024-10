Tre persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite nello Stato del Mississippi centrale subito dopo una partita di football. Secondo le ricostruzioni, almeno due persone hanno sparato a un gruppo di 200-300 supporter che stavano festeggiando la vittoria di una squadra di football del liceo in un'area all'aperto, diverse ore dopo la fine della partita. Due delle vittime avevano 19 anni, la terza 25. I feriti sono stati trasportati in elicottero negli ospedali locali.

Una rissa prima degli spari

La sparatoria è avvenuta nelle vicinanze della comunità di Lexington, città degli Stati Uniti un centinaio di chilometri a nord di Jackson. Prima di arrivare agli spari pare ci sia stata una rissa tra un gruppo non precisato di uomini. Gli agenti che stanno indagando sul caso non hanno ancora individuato le ragioni della lite, che avrebbe poi scatenato una reazione così violenta da portare i partecipanti a estrarre le armi. Questo, almeno per il momento, è quanto riferito dallo sceriffo della contea di Holmes, Willie March, che ha aggiunto: "È stato un caos, appena è iniziata la sparatoria la gente ha iniziato a correre".