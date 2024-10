Ad aprire il fuoco sarebbero state almeno due persone, che hanno sparato contro una folla di circa 200/300 persone che stavano festeggiando la vittoria di una squadra di football del liceo in un percorso all'aperto. Due delle vittime avevano 19 anni, la terza 25. I feriti sono stati trasportati in elicottero negli ospedali locali

Tre persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria nel Mississippi centrale. Ad aprire il fuoco sarebbero state almeno due persone, che hanno sparato contro una folla di circa 200/300 persone che stavano festeggiando la vittoria di una squadra di football del liceo in un percorso all'aperto. Stando a quanto riferiscono le autorità la sparatoria è avvenuta diverse ore dopo la fine della partita. Due delle vittime avevano 19 anni, la terza 25. I feriti sono stati trasportati in elicottero negli ospedali locali.