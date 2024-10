Tom Phillips, insieme ai suoi tre figli di 8, 9 e 11 anni, è disperso da tempo nella zona boschiva di Waikato. La scorsa settimana, la famiglia è stata avvistata per la prima volta insieme a Marokopa, dove secondo la polizia il padre tiene nascosti i figli con l'aiuto di qualche complice. "Avrebbero dovuto fermarlo molto tempo fa. Non riesco a credere che sia stato permesso che accadesse. È come se al sistema non importasse davvero", ha detto la madre dei bambini, lanciando un appello per il loro ritrovamento

In fuga da tre anni nei boschi della Nuova Zelanda. È la storia di Tom Phillips che, insieme ai suoi tre figli piccoli, è disperso da tempo nelle aree più remote e impervie della regione neozelandese di Waikato. La scorsa settimana, la famiglia è stata avvistata per la prima volta insieme a Marokopa, dove secondo la polizia il padre tiene nascosti i figli con l'aiuto di qualche complice. I bambini si chiamano Ember, Maverick e Jayda, rispettivamente 8, 9 e 11 anni. Da quando Phillips, che non ne ha la custodia, li ha portati con sé nei boschi nel 2021, i piccoli non hanno più avuto alcun contatto con la società. Restano molti dubbi su come l'uomo riesca sopravvivere nelle zone più selvagge della regione e, soprattutto, su come possa acquistare articoli da campeggio per dormire all'aperto o procacciare cibo.

Gli avvistamenti

Uno degli ultimi avvistamenti risale al maggio 2023, quando Phillips, insieme a uno dei tre figli, avrebbe compiuto una rapina a mano armata in una banca nella città di Te Kūiti e, pochi mesi dopo, a novembre, avrebbe anche tentato di rapinare un piccolo supermercato. Nel frattempo, la madre dei bambini, che in un'intervista al New Zealand Herald aveva dichiarato di non vedere Phillips dal 2021, avrebbe più volte esortato l'ex compagno a riportare a casa i bambini. "Avrebbero dovuto fermarlo molto tempo fa. Non riesco a credere che sia stato permesso che accadesse. È come se al sistema non importasse davvero", ha detto la donna, citata dal Guardian.

Le ricerche

Nel frattempo, la polizia ha avviato una ricerca aerea e via terra della famiglia nell'area di Marokopa, una comunità rurale situata sulla costa occidentale dell'Isola del Nord della Nuova Zelanda, circondata da migliaia di ettari di fitta vegetazione. "Sebbene non possiamo entrare nei dettagli, vogliamo rassicurare il pubblico che abbiamo le risorse necessarie per rispondere a qualsiasi informazione o segnalazione di avvistamenti che ci pervenga", ha detto il detective Andrew Saunders, citato dal Guardian. Alcuni chiedono l'intervento tempestivo dei militari, altri sconsigliano di avvicinarsi a Phillips nella boscaglia durante le ore notturne.

Le reazioni della comunità

Tra la comunità, online e non, è diffuso un certo sostegno a Phillips. Alcuni chiedono che venga “lasciato in pace”, altri ritengono che le sue modalità educative siano “sane” per i figli. “È una cosa che va avanti da molto tempo, ho incontrato persone che la pensavano in modo diverso, ma in realtà tutto ciò che tutti vogliono è la sicurezza dei bambini”, ha detto il vicesindaco della cittadina vicina Ōtorohanga, Annette Williams. Intanto, la madre dei bambini continua a lanciare appelli: “I miei figli soffriranno per sempre per quello che sta succedendo in questo momento”.