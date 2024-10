L'indumento, che lascia scoperta parte del ventre, è stato ritenuto inappropriato dall'assistente di volo. Inutile il tentativo delle donne di spiegare le proprie ragioni, rimosse dal volo e non rimborsate

A denunciarlo sono state proprio le due donne, Tara Kehidi eTeresa Araujo, che hanno riferito a un media locale (affiliato di ABC News, KABC) di aver dovuto abbandonare il volo a causa del fatto che stavano indossando dei crop-top, un normalissimo indumento che lascia scoperta parte della pancia e che è stato ritenuto dall'assistente di volo non appropriato.

Forse non tutti lo sanno, ma quando ci si imbarca per un volo bisogna stare attenti anche a cosa si indossa. Lo hanno scoperto nel peggiore dei modi due amiche del sud della California che, a causa del loro outfit, sono state fatte scendere dall'aereo sul quale erano appena salite da un assistente di volo della Spirit Airlines, compagnia low cost statunitense. Erano dirette a New Orleans dall'aeroporto internazionale di Los Angeles.

La dinamica

Quando si sono imbarcate, Kehdi e Araujo avevano indosso anche delle felpe, ma a causa del non funzionamento dell'aria condizionata hanno poi deciso di togliersele. È a quel punto che un assistente di volo, un uomo, si è avvicinato e ha detto loro di "mettersi qualcosa addosso". Richiesta accolta, malgrado un accenno di resistenza delle due supportate da un'altra viaggiatrice, ma che non è stata sufficiente per restare a bordo.

Kehidi e Araujo, insieme alla donna accorsa in loro aiuto e il figlio, sono state fatte scendere dal volo senza alcun rimborso.

Benché molte compagnie abbiano un codice d'abbigliamento, questi sono molto spesso vaghi e lasciano spazio all'interpretazione degli assistenti di volo.

In una dichiarazione rilasciata a KABC la Spirit Airlines ha dichiarato che "Il nostro Contratto di trasporto, un documento che tutti gli ospiti accettano al momento della prenotazione con noi, include determinati standard di abbigliamento per tutti gli ospiti. Stiamo indagando sulla questione e siamo in contatto con gli ospiti".