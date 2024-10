L’incidente è stato causato dall’esplosione di uno pneumatico, che ha fatto perdere il controllo del veicolo. La polizia thailandese ha confermato che 22 bambini e tre insegnanti sono morti oggi a bordo dell'autobus in gita scolastica che ha preso fuoco nella provincia di Pathum Thani, alle porte della capitale Bangkok. Il vice comandante della polizia provinciale, Sillakhom Iemwon, ha inoltre confermato che 19 persone sono state tratte in salvo e sono state ricoverate in vari ospedali

Al momento dell’incendio, sull'autobus viaggiavano 44 persone, di cui 38 studenti e 6 insegnanti. Solo 19 sono riusciti a salvarsi dalle fiamme: 16 studenti e 3 insegnanti. Le riprese video hanno mostrato l’autobus avvolto da fiamme intense sotto un cavalcavia, con i soccorritori costretti ad attendere che il fuoco si spegnesse per poter recuperare i corpi delle vittime. La scena dell’incidente è stata descritta come apocalittica, con enormi nubi di fumo che oscuravano il cielo.

Il cordoglio delle autorità

Il primo ministro Paetongtarn Shinawatra ha inviato un messaggio di cordoglio alle famiglie delle vittime, sottolineando il profondo dolore che questo tragico evento ha generato. "Ho saputo dell'incendio su un autobus che trasportava studenti di Uthai Thani che ha causato morti e feriti. Come madre, vorrei esprimere le mie più sentite condoglianze alle famiglie dei feriti e dei deceduti", ha scritto Paetongtarn su X. Anche il ministro dei trasporti, Suriya Jungrungreangkit, ha commentato l'accaduto, sottolineando che il bilancio delle vittime potrebbe essere ancora provvisorio, dato che alcuni passeggeri risultano tuttora dispersi. La tragedia ha riaperto il dibattito sulla scarsa sicurezza stradale in Thailandia, che è tra i paesi con il maggior numero di incidenti mortali. Il mix tra veicoli non adeguati agli standard di sicurezza e la guida pericolosa rappresenta una combinazione letale che ogni anno causa migliaia di vittime. Le autorità sono ora chiamate ad affrontare questa emergenza per evitare ulteriori tragedie come quella di Uthai Thani.