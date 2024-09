Giappone, aumentano i centenari: sono più di 95mila, quasi tutte donne

La più anziana è una donna

Nel dettaglio in base ai dati del Ministero della Salute del Giappone pubblicati nella settimana che celebra la Festa per il rispetto degli anziani, le persone con più di 100 anni di età al primo settembre si assestano a poco più di 95.100, con un aumento di 2.980 unità rispetto all'anno precedente. Di questi le donne rappresentano oltre l'88% del totale, con 83.958 persone, mentre i centenari uomini sono 11.161.

Attualmente la donna più anziana del Giappone è Itooka Tomiko, 116 anni, della città di Ashiya, nella prefettura di Hyogo, mentre l'uomo con più primavere alle spalle è Mizuno Kiyotaka, di 110 anni, proveniente da Iwata, nella prefettura di Shizuoka.



I dati

Il ministero nipponico ha anche dichiarato che nel 2023 l'aspettativa di vita nel Paese è salita a 87,14 anni per le donne, e a 81,09 per gli uomini, aumentando per la prima volta in tre anni, grazie all'attenuarsi dell'impatto del Covid-19. Confermando il trend di una popolazione che invecchia, la nota del ministero della Salute indica anche che il numero di over 65 ha raggiunto il livello record di 36,25 milioni, pari al 29,3 per cento della popolazione giapponese. Gli ultimi dati demografici diffusi dal governo di Tokyo registravano una popolazione complessiva di 124 milioni persone, con un calo di 595mia unità rispetto al report precedente.