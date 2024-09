Durante un dibattito televisivo José Luiz Datena, considerato un candidato minore alle elezioni amministrative della città brasiliana, ha reagito violentemente alle parole provocatorie di Pablo Marçal che lo ha accusato di non essere "uomo abbastanza"

Un dibattito televisivo per le amministrative nella città di San Paolo, in Brasile, si è trasformato in una rissa quando uno dei candidati a sindaco ha colpito uno dei suoi avversari con ua sedia. È successo domenica e il video ha fatto il giro dei social diventando presto virale.

La dinamica, Marçal: "Non sei uomo abbastanza"

José Luiz Datena, giornalista televisivo anticrimine, ha reagito violentemente alle parole provocatorie di Pablo Marçal, un influencer di estrema destra dallo stile comunicativo aggressivo e provocatorio. “Hai attraversato il palco del dibattito di recente con l’intenzione di schiaffeggiarmi”, ha detto Marçal, riferendosi a un dibattito precedente. “Non sei nemmeno abbastanza uomo per farlo”, ha concluso. Datena è scattato colpendolo alla schiena con una sedia di ferro.

Cultura politica violenta

La politica brasiliana non è nuova a episodi di violenze e provocazioni. Il fatto che l’attacco sia avvenuto in diretta televisiva, però, è uno spettacolo che potrebbe pesare molto sui risultati delle elezioni più importanti del Paese quest’anno, anche se Datena è già considerato un candidato minore, e Marçal è cresciuto molto nei sondaggi.