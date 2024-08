Grecia, perché tonnellate di pesci morti galleggiano al porto di Volos

Una distesa di centinaia di migliaia di pesci morti riversati sul porto turistico di Volos, in Grecia. È l’assurdo spettacolo che si è presentato agli occhi dei passanti giovedì mattina: una coltre di carcasse argentate galleggiavano in acqua, rilasciando un pesante fetore. Per le autorità che devono occuparsi di pulire è una corsa contro il tempo, prima che la puzza sia fuori controllo. "Si estende per chilometri. Non è solo lungo la costa, ma anche al centro del Golfo Pagaseo", ha dichiarato a Sky News il consigliere locale Stelios Limnios.

Perché i pesci sono morti

I pesci sarebbero morti perché, secondo quanto ricostruito dagli esperti, non si trovavano nel loro habitat naturale, cioè le acque dolci. L’anno scorso una serie di inondazioni ha colpito la pianura di Tessaglia, a nord del Paese, spingendo gli animali a migrare verso il mare, in condizioni ambientali cui non erano abituati e che li hanno uccisi. In 24 ore, sono state raccolte già più di 40 tonnellate di pesce, e le operazioni di bonifica sono ancora in pieno corso. Il sindaco di Volos, Achilleas Beos, durante una conferenza stampa ha addossato la responsabilità della situazione al governo centrale per non essersene occupato prima.