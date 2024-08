Plurifemminicida evaso in Kenya, incriminati 5 agenti

Collins Jumaisi Khalusha, reo confesso di 42 omicidi di donne - tra cui sua moglie, a partire dal 2022 - era stato arrestato in seguito al ritrovamento di nove corpi, mutilati e smembrati, in sacchi dell'immondizia in una cava della periferia di Nairobi

Cinque agenti della polizia keniana sono stati incriminati dopo che un presunto femminicida seriale, il 33enne Collins Jumaisi Khalusha, è fuggito nei giorni scorsi da una stazione di polizia della capitale Nairobi dove era in custodia. Lo ha reso noto la polizia, come riporta la Bbc. Khalusha, reo confesso di 42 omicidi di donne - tra cui sua moglie, a partire dal 2022 - era stato arrestato in seguito al ritrovamento di nove corpi, mutilati e smembrati, in sacchi dell'immondizia in una cava della periferia di Nairobi. Khalusha e altri 12 detenuti sono evasi dalla stazione di polizia martedì scorso mentre gli agenti facevano colazione, tagliando un tetto di rete metallica e scalando un muro perimetrale.