Burger King, social manager posta per errore festa su canale aziendale

L'azienda di fast food Burger King è nota per le sue campagne social. E anche questa volta è riuscita a trarre un risultato positivo da un errore di un proprio dipendente. Lo scorso 28 luglio infatti il community manager di Burger King Ecuador aveva pubblicato senza accorgersene sulla pagina social della catena alcuni video della sua festa di compleanno in discoteca. In pochissimo tempo i contenuti sono diventati virali, e non sono mancate le repliche di altre aziende come quella del colosso della musica Spotify: “Festa dei CM? Fate posto, io metto la musica”, ha commentato la pagina, a cui ha risposto Burger King con “Cominciamo con la playlist”.

La replica di Burger King

L'azienda ha commentato la vicenda attraverso un post su Instagram. “Sappiamo che il nostro CM ha preso molto sul serio l’essere ‘on fire’ ed è finito per trasmettere in diretta una festa che non era nel menù. In Burger King, anche i Re commettono errori. E beh, chi non ha avuto una scivolata nell’after? Appoggiamo il nostro community manager perché vediamo questo errore come un’opportunità per lui di imparare per il futuro. Del resto tutti sappiamo che la miglior morale inizia dalla domanda ‘Ti ricordi di quella volta…?’”. Così ha sdrammatizzato Burger King sui social.