Australia, zoologo condannato a 10 anni di carcere per abusi su cani

Uno zoologo ed esperto di coccodrilli è stato condannato a 10 anni di carcere per aver abusato sessualmente di decine di cani e per altri reati, legati ad abusi su animali, commessi in Australia. L'uomo si è dichiarato colpevole di 63 capi d'imputazione relativi ad atti di crudeltà sugli animali e al possesso di materiale pedopornografico. L'emittente televisiva australiana Abc News ha riferito come l'uomo abbia acquistato online 42 cani tra il 2020 e il 2022, promettendo di dare loro una "buona casa". Quello che, invece, è accaduto è che si filmava mentre violentava e uccideva i cani in un container, pubblicando poi alcuni video su Telegram. Il presidente della Corte suprema della regione australiana in cui l'uomo è stato condannato ha descritto gli atti come "indicibili" e "terribili".