Manchester, agente in aeroporto prende a calci uomo immobilizzato

Rabbia e proteste sui social per l'episodio di un agente britannico della Greater Manchester Police protagonista di un video mostrato dalla Bbc. Nelle cui immagini si vede un giovane uomo all'aeroporto di Manchester steso per terra faccia in giù, mentre viene schiacciato con un piede e scalciato dopo essere stato presumibilmente tramortito dalla scarica elettrica di un taser in dotazione alla polizia