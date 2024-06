Blackout nei Balcani, al buio Montenegro e regioni di Bosnia e Croazia

Si stanno registrando, in ampie parti dei Balcani, gravi problemi nelle forniture di energia elettrica. Oggi la Dalmazia è finita al buio poco dopo mezzogiorno, mentre quasi tutto il Montenegro e parti della Bosnia-Erzegovina sono al momento senza elettricità, informano i media locali. Si sfiorano i 40 gradi e non è possibile accendere i condizionatori. A Spalato il traffico è in tilt a causa del non funzionamento dei semafori. Per le strade della città dalmata si sentono le sirene delle ambulanze. Secondo la stampa della regione, il problema potrebbe essere legato a problemi nella rete di trasmissione elettrica del Montenegro.