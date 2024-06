Musk, le accuse del Wsj: relazioni e avances con diverse dipendenti

A scattare la fotografia dell'ambiente di lavoro all'interno di SpaceX è un'inchiesta del quotidiano economico, sulla base delle testimonianze di alcune donne con le quali Musk ha avuto o avrebbe voluto avere delle relazioni. I manager non applicherebbero per lui le regole dell'azienda

All'interno di SpaceX sarebbe diffusa una cultura sessista, e non solo: i manager della società non applicherebbero a Elon Musk le regole in vigore, consentendo all'amministratore delegato di agire con impunità. Il miliardario infatti, secondo un'inchiesta del Wall Street Journal, "ha fatto sesso con una dipendente e una ex stagista, e ha chiesto a una donna dell'azienda di avere dei bambini". A scattare la fotografia dell'ambiente di lavoro all'interno di SpaceX è appunto il quotidiano economico, sulla base delle testimonianze di alcune donne con le quali Musk ha avuto o avrebbe voluto avere delle relazioni. Il Wsj ha analizzato email, messaggi e altri documenti degli avvocati delle donne in questione, per un totale di circa 50 conversazioni. "Elon è SpaceX e SpaceX è Elon", ha detto un manager della società nel corso di un incontro nel giugno del 2022 dopo il licenziamento di alcuni dipendenti che avevano criticato il miliardario e chiesto una maggiore responsabilità da parte dell'azienda.